SPETSIALISTID SOOVITAVAD: kuidas hoida näpud magusast eemal? Maria Rozbaum , täna, 16:55

Kringel

Isudel ei ole näljaga mingit pistmist, aga ometi teame vast kõik seda tunnet, et kui kohe seda kommi või kringlitükki ei saa, siis hakkab pilt ees virvendama. Küsisime spetsialistidelt, kuidas neil isudega lood on, ja palusime jagada nippe, mida kasutada olukorras, kus kohe-kohe on hammaste taha rändamas midagi kohutavalt ebatervislikku lihtsalt seetõttu, et no isu on!