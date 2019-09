Inimesed Ideaalne Merkelit parodeerima! Henrik Normann sai Saksamaalt vinge tööpakkumise Verni Leivak , täna, 06:07 Jaga: M

GALERII

Foto: Martin Ahven

Henrik Normanni esimene tuntud naissoost tegelaskuju – Maie Põld – sündis 20 aastat tagasi. Praeguseks on naisi, kelleks parodist on kehastunud, kokku ehk 30 ringis. Selline ümberkehastumine on aidanud teda ka õrnema soo olemust tabada.