Ruudud ja naturaalne ilu: Kaubamaja näitas Fotografiskas sügismoodi 

See, et sügistuuled toovad taas tänavatele ruudumustri, pole ilmselt enam üllatuseks. Ent suviselt pastelne värvigamma, mis sel sügisel moelavasid vallutab, lisab muidu tumedasse sügisesse mõnusat vaheldust.

Jõulisus ruudus

„Sügisega koos saabuvad rõivastele jõulised ruudumustrid,“ toob Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk välja sügise põhitrendi. Ruudumuster on pikalt moes ringi hiilinud ning on nüüdseks kanda kinnitanud nii naiste kui ka meeste moes. „Sel sügisel kehtib ruudu kohta ütlus „mida rohkem, seda uhkem!“. „Kuigi eeslastele on kombeks ehk teatud vaoshoitus ja tagasihoidlikkus, siis soovitame siiski sügisel ruutudega julgelt katsetada ja mängida,“ julgustab Kolk.

Ruudumustrile lisaks on aga selle sügise üllatajaks nahk. „(Kunst)nahast tooted on pea igas tootekategoorias, seelikutest mantliteni välja,“ räägib Kolk ning lisab, et nahast rõivaste siluett on naiselikult kaunis ja vöötatud piht rõhutab naiselikku liivakellafiguuri veelgi.

Naturaalne ilu

Selle sügise baastoonideks on neutraalsed beežid ning kreemikad pruunid. „Šikk ja luksuslik beež on hooaja lemmik. Ükskõik, kas tegemist on mehe või naisega – kui riietad end pealaest jalatallani toon toonis naturaalsetesse pruunidesse toonidesse, võid olla kindel, et astud sügismoega ühte sammu!“ ütleb Enel Kolk. „Kui aga hing siiski pisikest värvilaiku ihkab, sobib lisada kirkamat kollast ja punast või hoopis selle sügise rutiinimurdjat – beebisinist pastelli,“ lisab ta.

Suvest laenatud värvid