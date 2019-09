Inimesed VIDEO | Mis on ärevus? Taavi Libe selgitab Toimetas Silja Paavle , täna, 10:04 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

On ärevus meeldiv tunne või hoopis müüt? On see haigus või midagi, mis on meile kõigile juba ema piimaga kaasa antud?