Anna Pihl: „Sõimukirjad ajakirjanikele on muutunud tavaliseks.“ 

Teatris on kombeks hooaja lõpus ära märkida näitlejad, kes on kõige rohkem etendusi andnud. Sama loogikat kasutades võiks ETV kahe viimase hooaja eest hõivatuima saatejuhi diplomi ulatada Anna Pihlile (30). «Pealtnägija», «Esimene stuudio», suvine «Ringvaade» ja eriprojektid, nagu «Jõulutunnel» või «Tõde ja õigus. Filmi lugu», on kõigest mõned tegemised, milles naine on viimase paari aasta jooksul kaasa teinud. «Ma ei tea, kas on päris õige öelda, et olin kõige hõivatum. Teised teevad ka ikka väga palju tööd,» jääb ta ise tagasihoidlikuks.