Reet Linna: „ Ma ei taha öelda, et asi on kõrges vanuses, aga suur lava mind tõesti erutab.“ 

Kontserdid kannavad pealkirja «Sõnadel on hind». Kas oled tundnud, et on hind?

Muidugi. Sõnadega võib palju haiget teha, niisamuti ka rõõmu. Kontserdil esitab samanimelise laulu Karl-Erik Taukar, viisi kirjutas sellele Tõnu Raadik.