Kultuur Põnevad faktid filmi „Downton Abbey" kohta Helina Piip , täna, 18:55

«Downton Abbey» Foto: Forum Cinemas OÜ – ESTONIA

«Downton Abbey» jõudis Eesti kinodesse üsna samal ajal Londoni esilinastusega, USAs on see 20. septembril alles ees. Ilmselt tunnevad linateosest rõõmu pigem need, kes fännasid ka samanimelist teleseriaali. Filmi tegevus toimub 1927. aastal mõne päeva jooksul, alates sellest, kui selgub, et Downton Abbey lossi on oodata kuningliku perekonna visiiti.