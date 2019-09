Ära karda muutusi! 10 soovitust igapäevarutiini murdmiseks 

On üks täiesti tavaline argipäev. Sa ärkad, sööd hommikust, saadad lapsed lasteaeda või kooli ja lähed ise tööle. Sama tool. Sama töö. Kohvipaus, lõuna, kohvipaus, tööpäev lõppeb. Käid poes, tood lapsed koju, teed söögi, koristad, paned lapsed magama ... ja vajud ise väsinult voodisse. Kõik on sama. Iga päev. Möödub aasta. Möödub teine. Möödub viies. Ikka on kõik sama. Elu on justkui üksluine korduvus. Kui tundsid ennast ära, on viimane aeg kohe midagi muuta.