Pääru Oja: telesisust vaatan seda, mida tahan ja millal tahan 

Pääru Oja tõdeb filmi- ja seriaalisoovituste andmise palve peale, et tegelikult satub ta klassikalise televiisoriaparaadi ette harva. „Mul endal ei ole kodus televiisorit, tarbin telesisu peamiselt arvutist ning kindlasti esindan seda kaasaegset striimijate põlvkonda, kes ei soovi aega raisata reklaamipausidele või oodata teleka ees saate eetriaega. Vaatan seda, mida tahan ja siis, kui tahan.“ Siiski möönab Pääru, et kui ta satub maakoju, siis heameelega jälgib ka parasjagu nn telekast tulevaid saateid nagu näiteks National Geographicu ja Discovery kanaleid. „See on ka mingis mõttes hea moodus oma harjumuspärasest eelistusest välja murda ja näha midagi uut.“

Küsimusele, kui palju jääb üldse töö- ja muude tegemiste kõrvalt telesisu tarbimisele, tuleb vastus kiiresti – peamiselt õhtuti ja öösiti. „Olen ööinimene. Kui etendus on läbi ja tavaliselt kohe kergelt magama ei jää, siis sätin end ekraani ette. Vaatan seni kuni on huvi ja jaksu, vahel hommikutundideni,“ lausub näitleja.

Elisa Elamuse seiklusnäona jääb mulje nagu Pääru oleks pikaaegne ja väga andunud seriaalide fänn, tegelikkuses tuli nende vaatamine näitleja ellu alles hiljaaegu. „Pikka aega mulle seriaalide formaat üldse ei istunud, olin rohkem filmi- ja kinoinimene. Seriaal tundus kunstlikult välja venitatud formaat, mille tervikut oli raske haarata. Siis hakkas aga häid asju üha rohkem silma ette jääma ning nüüd võib öelda, on seriaalivaimustus mind juba veidi ka üles leidnud,“ tõdeb Pääru ning lisab, et vanu filme eelistab ta samuti vaadata arvuti vahendusel näiteks Netflixi valikust, kuid suured, värskelt linastuvaid teoseid ikkagi kinos.

Paludes reastada kolm sügisest seriaalisoovitust, toob näitleja Pääru Oja välja järgmised:

„Narcos“

Tegemist on Mehhiko narkokartelli Pablo Escobari looga, mida ilmselt paljud on juba näinud. Kuid siiski, kes veel mitte, siis tegemist on harukordselt põneva ja uskumatu süžee ning -ülesehitusega seriaaliga. Näitlejatööd on seal eranditult pea kõik väga hästi tehtud ja nakkavad.

„Mindhunter“