Pere ja lapsed NUTISÕLTUVUS: kuidas see lastele mõjub ja mismoodi seda ära tunda? Toimetas Silja Paavle , täna, 13:13

Foto: PantherMedia/Scanpix

See, et vanemad põlvkonnad kurdavad, et noored on hukas ning istuvad ainult ninapidi nutiseadmetes pole midagi erakordset, aga kas nutiseadmest võib ka tõeliselt sõltuvusse jääda, kuidas see noorele mõjub ning kuidas seda ära tunda? „Oleme noorte digioskuste õpetamise ja digitaalse maailma teemadega tegelenud Baltikumis juba mitmeid aastaid ning kübertarkuste õpetamise kõrvalt on nii mõnelgi korral meie poole pöördutud just lastevanemate poolt küsimusega, et miks me ei õpeta hoopis seda, kuidas noori oma nutiseadmete sõltuvusest üldse võõrutada,“ märkis Egle Tamelyte, Samsung Electronicsi programmi Õpilaste Digitaalne IQ juht.