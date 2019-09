Poolakas püüdis riiki smugeldada kümneid karvaseid tarantleid 

Mehega oli kaasas 38 täiskasvanud ämblikku, 50 pisikest ämblikku ning kümneid ämblikumune, kirjutab Travel and Leisure. Pariisi lendama pidanud mees väitis, et ta lihtsalt jumaldab ämblikke.

Tõepoolest, tegelikult pole tarantlite üle piiri viimine keelatud. Küll aga on see korralikult reguleeritud ning niisama kohvris neid vedada ei tohi. Pealegi on paljud liigid looduskaitse all.