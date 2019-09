Noor mees maskeerus 81aastaseks ning püüdis võltspassiga üle piiri saada 

32aastane Jayesh Patel oli riietunud valgesse, tema habe ja juuksed olid värvitud valgeks ning ta istus ratastoolis – sellise maskeeringuga lootis ta jätta muljet, et on 81, kirjutab Fox News. Ametnikele jäi aga silma, et tema nahatekstuur ja hääl polnud nagu 81aastasel mehel.

The Times of India andmetel oli elektrikuna töötanud Jayesh seda valskust kuid plaaninud. Mees soovis reisida USAsse, et saada paremat tööd, kuid kartis, et ei saa viisat unistuste maale. Samas pole selge, miks ta seda kartis.