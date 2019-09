Reisimine Kas Veneetsia kesklinnas keelatakse suitsetamine? Ohtuleht.ee , täna, 17:11 Jaga: M

Foto: Pixabay

Viimastel aastatel on Itaalias jõustunud sedavõrd palju uusi reegleid ja seadusi, et pahaaimamatu turist võib kogemata nende vastu eksida ning saada kopsaka trahvi – üks Itaalia linnu, kus on kõige enam keelde ja reegleid, on kaunis Veneetsia. Aga võimalik, et tulemas on lisa.