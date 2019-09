VISKA PILK PEALE! Moelooja Oksana Tandit esitleb uut kollektsiooni "Juured" 

„Eestimaa kaunis ja puhas loodus on minu jaoks lõputu inspiratsiooniallikas. Meie juured on ju tegelikult maal ja looduses, kuigi tänapäeva kiires elutempos on paljudele linnast välja loodusesse minek sageli luksuseks muutunud. Tahan kollektsiooniga teha kummarduse meie loodusele ja disaini jätkusuutlikkusele ning kutsuda inimesi üles pigem tarbima vähem, aga kvaliteetsemat ja seega ka kestvamat moedisaini, mida saab kanda aastaid ning mis ühtlasi on nii keskkonnahoidlik, sõbralik meie kehale kui ka näeb hea välja,” rääkis Oksana Tandit.