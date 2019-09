ILUNIPP | Astelpajumarjad sobivad ideaalselt sügisel su nahka ja juukseid turgutama 

Joiki kosmeetikasarja turundusjuht Kadri Mäesalu sõnul kasutavad nemad kosmeetikatoodetes kas astelpajuõli või -ekstrakti. «Kasulikkus tuleb eelkõige astelpaju suurest vitamiinisisaldusest. Eriti palju leidub marjades C-vitamiini ja karotenoide. Kuigi taimel on palju kasulikke omadusi alates immuunsüsteemi tugevdamisest põletike alandamiseni, on see kosmeetikatoodetes eriti hinnatud: naha ainevahetus paraneb, koed uuenevad ja nahk lööb särama.»