PIIRID AVANEVAD: Vilniuses oled korraga nii kodus kui ka võõrsil 

Vilnius võib ju end Euroopa G-punktina reklaamida, aga ajal, kui paari ümberistumise kaugusel on kogu maailm, ei tundu Leedu just kõige seksikama paigana, kus oma pikisilmi oodatud puhkust veeta. Umbes sellise eelarvamusega lendasin leedukate pealinna.

Jah, Leedu pole eestlasele kõige eksootilisem sihtkoht, kuid mõne seal veedetud päevaga mõistsin, et see ongi Vilniuse võlu. Tuttavad poeketid tuttavate toodetega, tuttava arhitektuuriga majad, tuttavais värvides elektritõukerattad (eriti mõnus on nendega tutvuda avaral katedraali väljakul) ning ajalooline side leedulastega muudavad Vilniuse vägagi koduseks. Nagu ei olekski kuhugi reisinud, ainult et kõik räägivad järsku kummalist keelt, millest midagi aru ei saa ning mille -as lõpud on vähemalt sama meelelahutuslikud kui lätlased oma lõputu s-hullusega.