MARILYN JURMANI BLOGI | Kõige raskem on välja mõelda, mida ma tegema pean 

Ilmselt on kõige raskem üksinda stuudio tegemise juures see, et olen iseenda tööandja ja iseenda töötaja. Enamasti, kui keegi ütleb täpselt, mis on vaja ära teha, siis see ongi lihtne. Ma lihtsalt teen selle ära. Kui on keerulisem ülesanne, siis läheb kauem ja kui lihtsam, siis rutem. Aga ma ei ole iial varem saanud aru, kui raske on välja mõelda seda, mis üldse on vaja ära teha. Kui Janno küsib mu käest, et mis sa siis tegema pead, ja ma vastan talle, et ma pean välja mõtlema, mis ma tegema pean, siis see tundub talle pseudo mure.

Hoolt, armastust, usku ja siis omajagu kasvamiseks vajalikku väetist, vett, kärpimist ja saagi koristust läheb ikkagi alati vaja. Peale ühte aastat kasvatamist on väga meeliülendav vaadata, kuidas stuudio on nö saanud selgeks püsti tõusmise ja vaikselt harjutab kõndimist. Meil on uued õpetajad, kes värskelt suviseselt joogakoolituselt stuudioga ühinesid ja see ongi vist see, mis motiveerib enim. Inimesed, kellega saab koos seda kasvamise rõõmu jagada.

Ja nagu iga beebiga, kui juba see kõndimine saab selgeks, siis ei pea enam niipalju süles tassima, vaid lihtsalt vaatama, et kukkumised oleksid pehmed ja saaks uuesti kenasti püsti aidata. Ning toetada uute oskuste nagu jooksmine ja hüppamine ja rääkimine arenemist ja aastate pärast juba päris iseseisvat elu. Ja seda me kõik koos oma jooga perega nüüd teemegi.

Ma olen alati teinud veidi nalja sellega, et mul on kaks beebit korraga – Rumi ja It’s Yoga Tallinn ja ilmselt sellepärast on eriti tore ka neid paralleele jälgida. Samuti, kuna ma ei ole olnud kunagi suur taimede kasvataja, aga nüüd stuudiosse olen hankinud palju taimi – kaasaarvatud ühe tomati, siis vaatan ja imetlen neid ja leian, kuidas kasvamine ja kasvatamine terminitena omavad niipalju sarnast olenemata sellest, kas siis räägin inim-, taime- või looma- või loome-beebist. Hoolt ja armastust, nagu öeldakse, on igaks kasvamiseks ikkagi vaja.