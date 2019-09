Naine küsib nõu: mees käib eksiga kohvikus, mida teha? 

„Oleme senini mõlemad vabalt oma tuttavatega suhelnud. Olgu nad siis mehed või naised. Aga nüüd käib mu mees teise naisega iga nädal kohvikus. Alguses märkasin autos tanklast ostetud kohvitopse, mida pidevalt oli ikka kaks. Siis vaatasin, et mees hakkas lõunaid pikemalt pidama. Ja lõpuks tuli pärast tööpäeva hiljem juba koju kah. Ega ta mu eest ei varjanudki, et kellega oli. See on positiine, aga mind häirib ikkagi see, et ta seda tegevust jätkab. On see sis normaalne, et oma eksiga iga nädal käiakse kohvitamas?“ uurib Veronika Õhtulehe lugejate arvamust.