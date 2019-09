Õpetaja Erkki Otsman: „Vahel saab minust klassi ees meelelahutaja.“ 

Erkki (52) annab prantsuse keelt Inglise kolledžis ja bioloogiat Tallinna reaalkoolis. Ja ehkki vahel tundub talle, et pedagoogina töötatud aastad on möödunud linnutiivul, tunnistab mees, et nende aastatega on kooli­elus ikka tohutult palju muutunud. Näiteks võidakse hindeid panna ühest kümneni. Õpilaspäevikut näeb arvutist või telefonist. Kriit ja tahvli­lapp on midagi hoopis primitiivset. Tõsi, viimased on siiski kohati kasutusel ka praegu.