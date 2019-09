TÄNA AJALOOS | 1980 suri Marie Under 

Marie Under jättis maha täpsed juhtnöörid, kuidas teda viimsele teele saata. Muu hulgas soovis ta enda muldasängitamist tammekirstus. Naine teadis, et tamm säilib kaua ja võimaldab võimalusel ümbermatmist. Teise maailmasõja ajal Rootsi põgenenud luuletaja unistuseks oli viimne puhkepaik leida kodumaa mullas. 1980. aastal ei olnud see kuidagi võimalik.