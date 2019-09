HELENI BEEBIBLOGI | Tulevik, millest ma kolmeaastasena unistasin, ongi käes 

Ma olen aeg-ajalt fantaseerinud, et lähen ajamasinaga sada aastat ajas tagasi ja uhkustan tähtsalt nutitelefoniga, kust tuleb muusikat, inimhelisid, videoid ning mida iganes veel. Ning siis näen inimeste hämmastunud nägusid. Ma arvan, et tolle ajastu inimesed oleksid suures šokis, kui nad midagi niivõrd veidrat näeks ja võib-olla paneksid nad mu hirmu tõttu põlemagi. Seega olen tänulik, et mul on olnud au kasvada üles praegu, koos arvutite arenguga. Mäletan, kui mul oli Windows 95 ja mängisin Trespasserit ning kirjutasin Wordis. Tänapäeva lapsed ei teagi, milline Word 20 aastat tagasi oli.