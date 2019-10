AVESTA | Praktilised õpetused igaks päevaks (3. oktoober - 9. oktoober) 

PÄEVA OLEMUS: Päikese päeva märksõna on kirikukellade mäng ja päev on seotud sõjanduse, õigluse kaitsmise ning võitlusega tumedate jõududega, kes täna aktiviseeruvad. See on raske päev. Tuleb võita hirm iseeneses, saada jagu nõidusest ning needustest. Kaitse kindlalt oma seisukohti ja veendumusi. See on hea päev reisimiseks, teadmiste täiendamiseks ning palvete lugemiseks.

Kell 13.54 algav kuutsükli 6. päev on pühendatud mõtete edasiandmisele. Ennustused ja unenäod lähevad täide ning esineb palju telepaatiajuhtumeid. See on naiseliku alge päev, mil on kerge omastada kosmilist energiat – praana’t. Kasulik on süüdata aroomilamp ning nautida meelepäraseid lõhnu.