Inimesed Vägev värk! Eestlanna tegi Ameerika kettagolfiradadel ajalugu Silja Paavle , täna, 06:12

ÕPETAB KESKENDUMA: Kuigi rajad on pikad ja nende läbimiseks kulub tunde, õpetab see ala Kristini sõnul keskendumist olulisele ehk ketta korvi saamisele just sel hetkel, kui seda tõesti vaja on. Foto: Alyssa Van Lanen

«Discgolf on andnud mulle võimaluse end sportlikult teostada,» lausub Kristin Tattar. Naine krooniti eelmisel nädalal esimese eurooplasena USA naiste lahtiste meistrivõistluste võitjaks.