Midagi pole selga panna? Lase äpil valida komplekt just sulle! 

Hommikul ei pidanud Alicia Silverstone'i kehastatud kooliõpilane kapis ringi tuhlama, vaid istus šikilt arvuti taga ja kogu garderoobi sisu oli tema ees! Klõpsi aga kena komplekt kokku ja minek!

Kes teab, ehk said praegused äppide arendajad inspiratsiooni just sellestsamast filmist, mis on praeguseks moegurmaanide hulgas kergemat sorti klassikaks kujunenud. Igatahes on nüüdseks valikuid päris palju.

Kui natuke äpipoes ringi vaadata, siis on näha, et pakutakse nii tasuta kui ka tasulisi variante. Meie katsetasime esimesi, mis on kõigile ilma lisakuludeta kättesaadavad.

Võtsime ette need, mis Cheri süsteemile üsnagi sarnased, kuid viskasime pilgu peale ka neile, mis on head üldiselt inspiratsiooni kogumiseks. Mõned soovitused on nüüd teie ees!

Combyne Foto: Kuvatõmmis

Combyne

See äpp on tõsiselt heaks abimeheks oma riidekapi organiseerimisel, kuid hoiatan, et korralikuks kasutamise alustamiseks tuleb võtta töölt nädal puhkust või siis broneerida vähemalt terve nädalavahetus, sest ette tuleb võtta terve garderoobi ülespildistamine neutraalsel taustal.