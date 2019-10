LUGEJA PIHIB | Elukaaslane lasi mul lapse sünnitada, aga kasvatab teda koos 55aastase armukesega

Olin seitsmendas taevas, kui meie suhe kiiresti arenema hakkas. Pole ju meeste puhul tavaline, et nad juba suhte alguses tunnistavad, et on valmis kokku kolima, lapsi saama, tõeliselt pühenduma ja ennast lõplikult siduma.

Ainult abiellumine ei olnud tema teema. Ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu, sest kõik muu oli liiga ilus, et tõsi olla. On ju palju inimesi, kes ei leia, et tükike paberit muudaks suhet kuidagi paremaks või kindlamaks. Nii loobusin unistusest abielluda ja olin õnnelik selle üle, et leidsin igas muus mõttes enda jaoks täiusliku mehe.

Juba paar kuud pärast kohtumist hakkasime koos elama. Mees kolis minu juurde, kuna tema hinnangul polnud mõtet hakata uut kohta otsima. Olin endaga hullult rahul, et talle meeldis mu kodu, mis oli mu oma töö ja vaevaga soetatud ja enda maitse järgi sisustatud. Meeldis lausa nii palju, et ta ei tahtnud seal isegi midagi muuta. Arvasin küll, et võime mu naiselikku pesasse ka natuke mehelikke märke lisada, kuid ajapikku läks see meelest, sest mu armastatu selle järgi mingit vajadust ei tundnud.

Kõik oli ideaalne! Ta hoidis mind, kinkis lilli. Veetsime pikki pimedaid õhtuid diivanil teineteise kaisus filme vaadates. Meil tundus ka filmide ja sarjade suhtes täiesti ühesugune maitse olevat. Ei tulnud just tihti ette, et ta minu pakutu asemele midagi muud soovinud oleks. Ka voodis klappis kõik suurepäraselt.

Ainus, mis mind kõrvuni armununa natuke kurvaks tegi, oli see, et ta pidi nädalavahetused maal veetma, et vanemate majas remonti teha. Pakkusin ennast appi ka, aga tema lihtsalt naeris ja palus mul nädalavahetustel linnas puhata ja lõbutseda. Olin küll juba 37 ja enam öösiti klubides möllamas käia ei tavatsenud, kuid hindasin tema muret mu vabade päevade hea kasutamise pärast.

Samas olin uhke ja rahul ka sellega, et ta mind täielikult usaldas. Võisin käia, kus ja kellega tahtsin. Alati. Mitte kordagi ei teinud ta skandaali ega muutunud armukadedaks. Veel üks suurepärane omadus, olin armukadeduseussi pärast eelmistes suhetes liialt heitlusi maha pidanud.

Pühkis kahtlused minema