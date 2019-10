Tippkokk Hardi Nurmine: "Jogurtit kamaga pakkudes küsib mõni laps, kes pani liiva mu jogurti sisse" 

Kui piimatooted peaksid kuuluma kõigi toidulauale, siis kui olulisel kohal on need Sinu peres?

Mul on külmkapis alati olemas või, juust, kodujuust, maitsestamata jogurt, keefir ja piim. Hommikuks söön tihti kama jogurti ja puuviljapüreega. Keefirit ja jogurtit kasutame kodus smuutide valmistamiseks. Kodujuustu sööme põhimõtteliselt otse pakist. Minu laps sööb samuti väga hea meelega kodujuustu, leiva peale paneb võid ja joob piima.

Lastest rääkides, siis olles olnud tütrega kodus, oled kindlasti näinud, mis talle maitseb või ei maitse, täidab kõhtu või tekitab juba tunni aja pärast jonni. On sul vanematele soovitusi?

Lapsevanemana on minu ülesanne tagada oma lapsele normaalne söögilaud. See tähendab, et seal on esindatud kõik toituainegrupidl, mis on vajalikud inimorganismi normaalseks talitluseks. Ehk siis küsimus pole mul kunagi olnud, mis talle maisteb, vaid kuidas teha hea ja kasulik kraam talle maitsvaks.

Piimatooted maitsevad vist küll igale lapsele. Samas ei hoia need eraldi kõhtu täis, alati tuleb midagi lisada. Näiteks kaerahelbepuder piima ja võiga valmistatult ei tohiks kellelegi võõras olla. Piimaga valmistatakse kõiki erinevaid teraviljasid, sealhulgas ka tatart. Lastele piimatoodete söötmisel tavaliselt probleeme pole. Kuigi keefirit või jogurtit kamaga pakkudes küsib mõni laps, kes pani liiva mu jogurti sisse.

Kuidas teha siis lapsele n-ö mittemaitsev toit apetiitseks?

Lapsele peab pakkuma kõiki toiduained ja seda eelarvamuste vabalt. Laps peaks ise otsustama, kas talle maitseb või mitte. Kui vanem näiteks brokolit talle nina krimpsutades suhu topib või kasutab laused, et „ah, see sulle niikuinii ei maitse“, siis on see tõesti võimatu.