Blogid LIHTSALT MARIA BLOGI | Äkki mul plahvatas: suviseid hilpe saan kanda ka talvel! Maria Rozbaum , täna, 16:04 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis

Hei! Hea meel, et mind jälle üles leidsid. Tänane video on kolmes mõttes huvitav ja loodan, et teie, mu kurvikad kaaslased, leiate siit nii mõndagi kasulikku!