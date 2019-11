Ajuteadlase Jaan Aru viis soovitust nutinarkomaaniast vabanemiseks 

Milles probleem, küsib teadur – ja teeb üksipulgi selgeks, kuidas nutinarkomaania tekib ja millised on võimalused sellest vabaneda.

Vahetu uudsuse võlu

Meie ajule meeldib sisendi uudsus. Uudsus on ajule tähtis õppimissignaal, sest kui organism kohtab midagi, mida ta aju ei osanud ette näha (st midagi uut), siis tuleb oma teadmistepagasit uuendada. Ajus on see lahendatud nii, et iga kord, kui sisend on uus, vallandub ajus kerge mõnureaktsioon, mis viib tõhusama õppimiseni.

Nutiseadmed pakuvad palju vahetut uudsust (iga pöidlaliigutus toob midagi uut), seega tekitavad need palju mõnu. Mõnuga kaasneb aga alati oht jääda sõltuvusse. Igasuguse sõltuvuse tagajärjeks on see, et sõltuvuse objekt (heroiin, hasartmängud, nutiseadmed) kontrollib meie tähelepanu. Kui kevadises metsas, tähtsal koosolekul või meeleolukal õhtusöögil tunnete vajadust oma nutiseadet vaadata, olete nutinarkar.

Ka mina olin. Mingil hetkel sain aru, et ma ei suuda enam nii hästi mõelda, nii pikalt süveneda – ikka ja jälle liikus tähelepanu nutiseadmele. Ei kõla eriti kohutavalt? Võiks lausa küsida: aga mis siis sellest, et keskenduda ei suuda?

Kiirteelt kruusateele

Kahjuks on nii, et tähelepanu on ajus õppimise ja töötluse kiirtee, kõik muud teed on kruusateed – ainult keskendudes kasutame aju efektiivselt. Näiteks on katsed sõidusimulaatoritega näidanud, et roolis e-meili või tekstisõnumit lugevad ja saatvad inimesed satuvad tihemini (simuleeritud) liiklusõnnetustesse. Kas usute katseid või tahate omal nahal järele proovida?