HELENI BEEBIBLOGI | Tehnika on ideaalne abivahend ka lapsekasvatamises Helen Kõpp , täna, 12:00

Helen Kõpp Foto: Stanislav Moshkov

Praegused lapsed kasvavad üles uskumatult teistsugusel tehnikaajastul, mida mina küll kangesti kiidan. Näiteks sain teada, et on olemas nutikell, mille paned lapsele ümber käe ja jälgid telefonist, kus ta asub! Kuid on mõni, kellele tänapäev ei meeldi.