Erik Orgu kringliskandaalist lõikab kasu ka kohalik rõivabränd 

Marat on veebipoodi müügile pannud T-särgi kirjaga "Täna söön kringlit", mis on ilmselge viide Erik Orgu loole "Kuuuurijas".

Foto: Kuvatõmmis/marat.ee

Erik Orgu endine tüdruksõber rääkis septembri alguses "Kuuuurijas", et mees on suur magusasõber ning naine pidi talle Tartus isegi kooki ostma minema. "Ta palus kahel õhtul, et tooksin talle Gustavi kohvikust igasuguseid koogikesi," meenutas Maarika saates. Lisaks oli Orgu reisil Amsterdami söönud kaneelirulle.

Toitumisnõustaja kinnitas saates, et sõi Tartus mitu koogitükki. "Minu meelest on see parim Napoleoni kook, mis ma söönud olen. Maarika ei toonud mitte mulle, vaid meile neli tükki kooki. Mina ütlesin kohe, et söön kindlasti kaks tükki," tunnistas ta.