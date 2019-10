Keskkonnasäästlik paarike keeldub lennukiga lendamast 

Prantslased on oma kolme aasta pikkuse teekonna jooksul läbinud 25 riiki alates Prantsusmaast kuni Kagu-Aasiani välja. Nad on hääletanud 60 000 kilomeetrit 1167 auto, veoki või motika peale. Umbes 4500 kilomeetrit on nad läbinud paadiga.