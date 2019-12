Reisimine VAATA JA IMESTA: need on 16 kõige ilusamat saart terves maailmas! Ohtuleht.ee , täna, 17:47 Jaga: M

Maldiivid Foto: Pixabay

Ilu on vaataja silmades ning see võib olla vägagi subjektiivne. Ometi toome teieni veebilehe Planetware eestvedajate mõtted selle kohta, millised on 16 kõige ilusamat saart terves maailmas.