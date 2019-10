Mehe mure: kust leida sobivat naist? 

„Enamus mu sõpru on juba elukaaslase leidnud ja pere loonud, aga minust on see rong kuidagi mööda hiilinud. Nii mööduvad vabad päevad üksinduses. Ega ma ei kipugi niivõrd kuhugi pidutsema, aga tahaks kedagi, kellega mõtteid ja emotsioone jagada. Kedagi, kes pärast tööd ootaks ja huvituks, kuidas sul läks. Ma oleks loomulikult valmis seda kõike ka vastu kindlasti pakkuma.“

„Ma ei tee katset siin mingi tutvumiskuulutusega, aga ometigi ootaks mingit positiivset tagasisidet, et sarnaste mõtetega inimesi on veel. Hetkel olen oma teel kohanud neid, kes lihtsalt lõbutseda tahavad. Mul ei olegi probleem kaaslannade leidmisega, aga ma lihtsalt otsi midagi enamat. Keegi, kes oleks samal lainel. Väheseks jääb ainult füüsiliselt sobivusest. Kiire rahuldus pole juba ammu esmane. Aga vabalt lendab ringi suur hulk naisi, kes just jahivad ainult kirge ja lõbu. On neid, kes on veel ehk liialt noored, kuid ka neid, kes juba tõsises suhtes ja otsivad vaheldust. Kui ka mõni neiu tundub tore, siis tõsisemast suhtest pole ta huvitatud. Kui asi tõsisemaks hakkab minema, siis tekivad augud suhtlusesse,“ selgitab mees.