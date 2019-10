MARILYN JURMANI BLOGI | Sain kümneid kirju tüdrukutelt, keda oli ära kasutatud ja vägistatud  

Peale seda, kui ma seda vestlust oma 14aastasele õele näitasin ja ta mulle ütles, et jajah, nii noored räägivadki ja ilmselt teevad lihtsalt lolli nalja, otsustasin ma seda lugu jagada Instagrammis.

Mitu kuud ma vastasin kirjadele, sain kokku politseiga ja sotsiaalameti inimestega. Ma käisin kevadel andmas väikesi loenguid depressioonist ja sellest, kuidas enda eest seista. Kujunes välja hashtag #eionei.

Nüüd oli suvi vahel ja algas kool, mis kõigi jaoks ei ole alati tore asi, mida nad on oodanud ja kuhu nad tahavad minna. See pani mind mõtlema, et see kampaania #eionei ei ole ju lihtsalt kampaania. Osade inimeste jaoks on see päris elu, millega nad peavad tegelema võibolla iga päev. Ja ma tundsin, et ma tahan luua mingi platvormi, kus need noored tunneksid, et vaatamata sellele, et ma sellest enda isiklikul profiilil pidevalt ei räägi, siis on olemas koht, kus nad saavad tulla ja jagada ja rääkida ja tuge leida.

Seega lõingi Instagrammi uue koha @hashtag_eionei, kuhu on juba hakanud tulema uusi kirju ja lugusid noortelt. Eriliselt puudutasid mind kaks lugu.

Esimene puudutab eelmisel aastal internetis ahistamise alla sattunud tõdrukut, kes kirjutas, et temaga juhtus sarnane asi uuesti. Aga seekord, kuna ta oli #eionei lugusid lugenud, siis ta leidis endas kohe julguse sellest emale rääkida. Ta tundis ära, et ei ole okei, kuidas temaga internetis räägiti. Nad pöördusid politseisse ja said sealt koheselt tuge ning ahistamine lõppes.