Mures naise kaasa ihkab võõrastega voodisse: kas mehele jääb minust väheseks? 

„Minu arust ei ole seks meie suhtes igav ja üksluine, vaid oleme suutnud seda ikka värskena hoida. Mul on abikaasaga ka korralik vanusevahe – 12 aastat. Tema on minust vanem, mis tekitab veelgi enam küsimusi. Miks just nüüd? Miks peaks meie linade vahele ronima keegi kolmas. Seda, et ta mind ka varasemalt petnud oleks, seda ma ei usu. Aga kust on tal tekkinud nüüd selline kihk kedagi lisaks otsida. Ma ei oska isegi aimata,“ ei taha naine isegi mõelda, et peaks abieluvoodis meest kellegi võõraga jagama.

„Pigem olen seksis mina olnud see aktiivne ja katsetaja. Kui tekib pikem paus, siis olen jälle mina see, kes asjaga algust teeb. Ka teised suhted peres on korras. Või ongi äkki see keskeakriis, kus kardab, et elu jääb liiga üürikeseks. Tahab siis nüüd igasugu lollustega tegeleda. Ma olen talle juba väga konkreetselt öelnud, et ma ei ole sellest huvitatud. Lahutagu või ära, aga mina oma meest teise naisega ei jaga! Ja ikkagi ei möödu nädalatki, kui ma ei kuuleks- äkki ikka proovime.“