Mallorcal avati ainult naistele mõeldud hotell 

Hotell avati mereäärses Porto Cristo linnas saare idaosas. Som Dona Hotel loomisele eelnes pikk uurimustöö, kas sellist kohta üldse on vaja – tulemustes märgiti, et paljud reisihimulised naised otsivad midagi vaimule ja kehale ning soovivad sealjuures suhelda ka teiste naistega. Hotell on loodud naiste poolt teistele naistele, kirjutab Lonely Planet.