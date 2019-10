Ene Järvis hakkab 71aastaselt taas Karu-Katit mängima: "Maski taga on mõnus naeru kihistada, sest keegi seda ei näe!" 

Heljo Männi kirjutatud teleseriaal «Mõmmi ja aabits» oli läinud sajandi 70ndate esimesel poolel lausa epohhiloov sündmus. Õppisid ju karuaabitsa toel lugema kümned tuhanded lapsed üle Eesti. Igas seerias üks täht, ja nii see tähestik pähe saigi, saateks metsaelanike lõbusad seiklused. Seriaal oli nii populaarne, et kella viieks õhtul olid lasteaia vanemad rühmad lastest tühjad ehk kodudes telerite ees. 90ndate teisel poolel tehti seriaalile ka järg. Tõsi, esialgset populaarsust see ei saavutanud.