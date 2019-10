Nullkuluga eluviis: hambapesu tablettidega ja oma purgiga poes käimine 

Ann Runnel (37) alustas nullkuluga ehk võimalikult vähe jäätmeid tekitava ja plastivaba elustiili poole püüdlemist kümme aastat tagasi. Esimese beebi kasvatas ta üles marlimähkmetega, kohupiima käis ostmas vaid turult oma topsikusse ja ligi aasta otsa ei soetanud endale riideidki. «Läksin isegi tsipa liiga ekstreemseks,» tunnistab Ann. Ja nendib, et nüüdseks, kui tal on peale suure pere juhtida idufirma, on ta otsustanud, et üle pole mõtet pingutada. Eriti neis asjus, kus süsteem veel püüdlusi ei toeta. Teise linna otsa pakendivaba toote järele ta ei sõida, sest seesugune tegu pole kuidagi nullkuluga elustiili toetav. Aga seal, kus vähegi mõistlik ja võimalik, püüdleb ta loodussäästlikuma eluviisi poole.