Inimesed Eriline side! Kaksikõed hoiavad kokku ka kuldses eas Helina Piip / Fotod: Marek Lillemaa, Harda Roosna, Sven Arbet, erakogu , täna, 12:31 Jaga: M

GALERII

KAKSIKÕED: Viia (vasakul) sõnul on õde temast tublisti jutukam. Ja veel – kui Tiia on alati olnud blond, siis Viia hoopis brünett.

Kas kaksikõde on keegi, kes on peaaegu nagu sa ise? Või pigem mitte? Lahus kasvanud kaksikud Tiia Rohtla ja Viia Väkram suhtlevad just nüüd tihemini kui lastena. Maimu Kallas ja Taimi Mark armastavad aga siiani sarnaselt riietuda ning koos laulda.