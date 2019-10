Kirjanik Mart Kivastik: „Olen alati tahtnud ajas reisida.“ 

Tegid sa kirjutades enda jaoks rahu ajaga ja selle kiire möödumisega?

Ei tea ... Kirjutades kerid aega peas muudkui tagasi. Igasuguseid asju tuleb meelde, millele tavaliselt ei mõtle. Nii et pigem ei usu, et rahu tegin. Ka head mälestused ei aita, sest mida rohkem neid meenutad, seda kurvemaks läheb. See ongi nostalgia. Nii et see ajas tagasi minemine võib olla nii ja naa.

Minevikus on asju, mis ei pruugi meeldida. Nüüd tunduvad asjad teistmoodi ka. Vahe on, kust vaadata, kas algusest ette või vastupidi.

Muusikal on raamatus oluline koht. Keda ise praegu kõige rohkem kuulad?

Kõiki vanu asju, alates Led Zeppelinist ja ... Enamik head muusikat tehti 1960–1980 ära – välja arvatud Mozart, Beethoven, Bach. Need muusikud olid ju ka siis jube noored, 20–30aastased. Bach ja Haydn said vanaks, aga see on erand. Mozart suri kolmekümneviieselt. Nii et muusikas on toimunud kaks imet. Viini klassikud ja nüüd see Zepi-aeg, Biitlid, Rollingud, terve posu. Miskipärast on nad kõik sündinud aastail 1940–1945. Imelik ju? Sõja ajal sündinud lapsed osutusid geeniusteks. Kurat! Miks?

Uu jaoks on ajateema ka surmaga võitlemise teema. Kuidas sina võitled?

See ongi ju põhiküsimus, eks. Aga mis me pabistame. Nägin just telekast, et kohe saabub surematus, vanad rakud asendatakse uutega, telomeerid tuunitakse ka kuidagi ära. Järsku me oleme viimane põlvkond, kes sureb. Aga praegu on Maal 7 miljardit inimest. Me ei mahu niigi ära. Kes jääb, kes mitte? Nii et arvatavasti saab raha eest igavese elu.