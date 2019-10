Palju õnne! Airbus A350 tähistab Euroopas 4. sünnipäeva 

Vähem kütust tarvitab lennuk tänu väiksemale kaalule. "See on saavutatud peenemat aerodünaamika ja kütusesäästlike Rolls-Royce’i Trent XWB mootoritega. A350 lennukitel on ühtlasi tarkvara, mis lubab pilootidel säästlikumaks lendamiseks lennukiirust ja kõrgust optimeerida,” räägib Arunas Skuja, Finnairi juht Baltikumis ja Ida-Euroopas.