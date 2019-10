Suhted Epp Kärsin selgitab, kuidas aru saada, et naine teeskleb orgasmi: kui tegu on tõelise orgasmiga, on häbememokad kui värsked mahlased virsikud! Kroonika , täna, 17:05 Jaga: M

Epp Kärsin Foto: Erki Pärnaku

Seksiekspert Epp Kärsin ütleb, et paljud naised teesklevad orgasmi, et vahekorrast kiiremini pääseda. Et aru saada, kas naine teeskleb orgasmi, peaks Kärsini sõnul mees jälgima füüsilisi märke, millega on sootuks raskem ära petta.