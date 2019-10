HELENI BEEBIBLOGI | Carmen ripub aina mu seelikusabas, isegi WCs ei saa käia ilma temata! 

Vähe sellest, täna pidin digiallkirja andma ning keegi oli mu ID-kaardi lugeja kuhugi peitnud. Hakkasin käpuli põranda pragusid valgustama, samal ajal rippus keegi mul muidugi sõna otses mõttes seelikusabas. Leidsin oma ID-kaardi lugeja üles voodi alt kõige kaugemast nurgast ning märkasin, et kohas, kuhu on väga raske ulatuda, on veel vajalikku kraami peidetud.