Reisimine Tittede nutt häirib? Jaapani lennufirma kaardistab lennul olevaid beebisid! Ohtuleht.ee , täna, 14:12 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Jaapani lennufirma Japan Airlines on tutvustanud oma värsket leiutist, milleks on beebikaart. See tähendab, et lennufirma kaardistab ära, millises kohas lennukis istuvad lapsed, kel vanust alla kaheksa aasta. Niisiis saavad teised reisijad soovi korral eelistada muid istekohti.