„Mina annaks 90ndate muusikale kuldmärgi.“ 

Astra (47) esimestest sammudest laiema publiku ees täitus tänavu täpselt veerandsada aastat. Erialaõppejõud Silvi Vrait koolitas Otsa koolis Astrast küll estraadilaulja, kuid naisel on ka teine eriala. Pedagoogilises seminaris muusikaõpetajaks-koorijuhiks õppinud Astra peab just sel alal töötamist praegu oma põhiliseks tegevusalaks. Laulmine on ikka rohkem meeldiv hobi ja boonus ning džäss tundub eriti hingelähedane.