Pesukuivati – luksuskaubast on saanud igapäevane säästlik kodumasin 

Ka kõige soodsamates tänapäevastes pesukuivatites on kasutusel uuenduslik soojuspump. Selle uskumatult säästliku tehnoloogia tulemusena on kuivatite voolutarve varasemate mudelitega võrreldes vähenenud lausa kordades. Soojuspumbaga kuivatid kasutavad pesu kuivatamiseks ka madalamat temperatuuri ja on nii riietele eriti õrnad.

Foto: Candy

Hoolimata vihmasajust

Unustada võib ka pesu õue tassimise ja nöörile riputamise või toas terveks päevaks kogu ruumi enda alla võtva pesuresti. Kuivatiga jääb see kõik olemata. Nii saab ka suure pere pesu pestud ja kuivaks just siis, kui tarvis, sõltumata ilmataadi tujudest või sellest, millal kuivatusrest järgmise masinatäie jaoks vabaneb.

Kuivatit kasutades saab olla alati kindel, et rõivad on täiesti puhtad ning vabad tolmukübemetest, purust ja lõhnadest, mida õues pesunööril kuivanud riided külge võtma kipuvad.

Nutikatel kuivatitel saab valida igale kangatüübile kõige paremini sobiva kuivatusprogrammi. Targad andurid jälgivad pesu niiskustaset ja lõpetavad kuivatamise just siis, kui see on jõudnud soovitud tasemeni. Nii saab säästa aega ja energiat ning riided kestavad kaua. Eriprogrammid kohtlevad õrnalt ka villaseid riideid ja sulejopet. Spordiriiete programm kasutab just erilist kohtlemist vajavate spordiriiete kuivatamiseks sobivat niiskustaset.

Anna triikrauale puhkust