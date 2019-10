VALI OMA LEMMIK! Estravel ja Õhtuleht esitlevad: Eesti suurim reisivideote konkurss 2019 

Vaata ja hääleta kindlasti, sest võitjale kingitakse kaks piletit vabalt valitud Turkish Airlinesi sihtkohta üle kogu maailma. Lisaks paneb Photopoint publiku lemmikule välja GoPro Hero7 Black seikluskaamera.

Võistlust kommenteerib Sten-Erik Unt Õhtulehest: “Eesti suurimale reisivideote konkursile laekus tänavu 69 videot ja tase on ilma igasuguse liialduseta ikka uskumatult kõrge. Kõigil reisi- ja videohuvilistel tasub neile kindlasti pilk peale visata, sest inspiratsiooni enda tulevase reisi planeerimiseks peaks sealt igaüks ohtralt ammutama. Eriti tähelepanuväärne on aga see, et erinevalt varasemast on peaaegu pooled reisivideod tänavu naiste tehtud. See on igati rõõmustav tendents.”

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson sõnas, et on vaimustuses võistlusele saabunud reisivideote kõrgest tasemest. ”Võrreldes eelmise aastaga on näha, et videod on nii tehniliselt kui ka režii poolest veelgi rohkem läbi mõeldud – seda on väga huvitav vaadata, kus maailmanurkades eestlased ringi reisivad ja millised emotsioonid neid valdavad. Need reisivideod ongi nagu omamoodi reisipäevik, mis peegeldab reisija hingelaadi ja eelistusi. Laekunud videote põhjal on rohkem kui selge, et eestlane on üks tõeline maailmakodanik – ilmselgelt peab paika Hemingway väide eestlasest igas sadamas üle maailma.”

Ilisson tunnustas omalt poolt ka Õhtulehte, kes on teinud ära suure töö videoid üles pannes, videoautoritega suheldes ja kõikvõimalikke lisaandmeid täpsustades. “Tänavu on oluliseks tehniliseks täienduseks, et Õhtulehe veebis on video kirjelduse juures kohe suurelt ja selgelt nähtav ka riik, kus video on filmitud – tänu sellele võib iga vaataja mugavalt ja kiiresti pooleteise minuti kaupa tugitoolireisida just oma lemmikriikides,” märkis ta.