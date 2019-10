GALERII | Võrumaal asuv Nopri talu avas seitsme tärniga nutilauda 

Uue farmihoone avamise üks Eesmärk on toota Eesti puhtaimat piima ning jõuda aasta pikima laktatsiooniperioodiga karja kasvatajaks. Hoonesse investeeriti 1,5 miljonit eurot, sina mahub mitusada looma. Farmi rekonstrueerimisega on kõik tingimused Eesti puhtaima piima tootmiseks loodud.

Praegu on Nopri talu laut Eestis kaasaegseima tehnoloogia ja tarkvaraga farm. Kogu toimuvat alates looma toitmisest ning lõpetades sõnniku laudast väljasaamisega juhib arvuti. Kontrolli all on ka lauda neli lüpsirobotit, iga lüpsi järel on võimalik iga lehma piima analüüsida ning teha puhtama piima saamiseks veel paremaid otsuseid.