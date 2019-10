GALERII | Tallinnasse istutati metastaatilise rinnavähi põdejate toetuseks pihlapuu 

MTÜ Meeta istutas pihlapuu Tallinna Kristiine linnaosa Löwenruh´ parki. Puu sai tähistatud ka vastava infotahvliga. Pihlaka istutamisele andis värvi Lydia Koidula, kes suri metastaatilise rinnavähi (MRV) tagajärjel 1882. aastal, olles vaid 42aastane. Puu istutati täna, sest just täna tähistatakse üle kogu maailma metastaatilise rinnavähi teadvustamise päeva. Ameerika Ühendriikides hakati seda päeva rahvusliku tähtpäevana tähistama 2009. aastal. Hiljem on tähtpäev muutunud rahvusvaheliseks, seda tähistatakse nii Kanadas kui ka mitmes Euroopa riigis.

MTÜ Meeta juhatuse liige, patsient Kaisa Sein: "Oktoober on maailmas tuntud roosa oktoobrina - selle kuu jooksul pööratakse rõhku rinnavähist rääkimisele, varajase avastamise olulisusele ning sõeluuringus osalemise tähtsusele. Kõik need tegevused kuuluvad kokku varajase ehk esimese, teise ja kolmanda staadiumi rinnavähiga, kaugele arenenud ehk metastaatiline rinnavähk on aga justkui suur hall elevant roosas toas, keda ei märgata või eiratakse. Metastaatilise rinnavähi patsiendid tunnevad end sageli tõrjutuna või koguni valesti mõistetuna. Metastaatilisel rinnavähil ei ole praeguse meditsiini taseme juures paranemisvõimalust, tegemist on rinnavähi staadiumiga, millest ei ole võimalik võitjana väljuda. Ometi on need naised ja harva ka mehed omamoodi võitjad iga päev."