Tõnu Kilgase tütar ja Raivo Järvi kasutütar Ellen Kilgas: mõlemal mehel on minu kujunemisel oluline roll 

Et lugejal kergem ja selgem oleks, teeme asja esmalt puust ja punaseks.

Elleni (31) isa on näitleja ja laulja Tõnu Kilgas, ema aga endine Estonia teatri baleriin Tatjana Järvi (varem Bassova ja Kilgas). Pere lagunes, kui Ellen oli seitsmeaastane ja Raivo Järvist sai talle kasuisa. Mis aga ei tähendanud, et suhted lihase isaga oleksid soiku jäänud.